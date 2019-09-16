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На Стрийщині відкрили два нові спортивні майданчики з тренажерами

Соломія Головіна

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У Стрийському районі в селах Баня Лисовицька та Воля Задеревацька відкрили сучасний спортивний майданчик з тренажерним обладнанням. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Проект у селі Воля Задеревацька реалізовано у рамках Програми «Спортивний майданчик 2015-2021», на який з обласного бюджету було виділено 70 тис. грн. З нагоди Дня фізичної культури та спорту кращих спортсменів села нагородили грамотами та преміями.

 

Будівництво у селі Баня Лисовицька нового спортивного майданчика стало можливим завдяки обласній Програмі «Спортивний майданчик  2015-2021», на який з обласного бюджету було виділено 70 тис грн. Це вже другий спортивний об’єкт, який відкрили за останні три роки у Бані Лисовицькій. Нагадаємо, що у 2016 році тут було встановлено сучасний майданчик зі штучним покриттям.

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