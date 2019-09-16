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На Пасічній відкрили дитячий клуб з безкоштовною англійською, аеробікою та фотогуртком

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 16 вересня, на вул. Пасічній, 64  відкрився безкоштовний дитячий клуб «Колібрі». На ремонт якого, з міського бюджету було виділено понад 1,4 млн грн і ще близько 150 тис. грн – на придбання меблів та інвентаря. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У клубі діятимуть наступні гуртки:

  • гурток хенд-мейду;
  • студія образотворчого мистецтва та ліпки глини;
  • студія сучасного танцю;
  • фотогурток;
  • клас вивчення англійської мови.

Також  функціонуватиме спеціально обладнана кімната для занять дітей з аутизмом.

Усі заняття  відбуваються безкоштовно.

У дитячому клубі «Колібрі» буде працювати близько 6 педагогів та займатиметься орієнтовно 200 дітей, віком від 4 до 18 років.

Фото: ЛМР

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