На Пасічній відкрили дитячий клуб з безкоштовною англійською, аеробікою та фотогуртком

Сьогодні, 16 вересня, на вул. Пасічній, 64 відкрився безкоштовний дитячий клуб «Колібрі». На ремонт якого, з міського бюджету було виділено понад 1,4 млн грн і ще близько 150 тис. грн – на придбання меблів та інвентаря. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У клубі діятимуть наступні гуртки:

гурток хенд-мейду;

студія образотворчого мистецтва та ліпки глини;

студія сучасного танцю;

фотогурток;

клас вивчення англійської мови.

Також функціонуватиме спеціально обладнана кімната для занять дітей з аутизмом.

Усі заняття відбуваються безкоштовно.

У дитячому клубі «Колібрі» буде працювати близько 6 педагогів та займатиметься орієнтовно 200 дітей, віком від 4 до 18 років.

Фото: ЛМР