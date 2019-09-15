Відзавтра у Львові запускають шатл-баси для студентів

Завтра, 16 вересня, з вулиці Медової Печери до центру міста почнуть курсувати автобуси для студентів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Йде мова про перевезення студентів від студентського містечка на вул. Медової Печери до центру міста. Два низькопідлогові автобуси будуть курсувати з 16 вересня. Графік руху ми погодили зі студентським братством. Відтак, автобуси будуть курсувати о 07.40, 07.55, 09.05 год. Тобто, автобуси будуть курсувати зранку до центру, до пл. Галицької, початкова зупинка — на вул. Медової Печери, зі зупинкою на вул. Пасічній, 51, біля гуртожитків. Вартість проїзду становитиме 7 грн», — розповів в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олег Партика.