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У Міністерстві фінансів назвали мінімальну зарплату в 2020 році

Ольга Денисяка

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Проект державного бюджету України на 2020 рік передбачає зростання мінімальної зарплати до 4723 грн. Про це розповіла сьогодні, 15 вересня, на брифінгу міністр фінансів Оксана Макарова, передає Укрінформ.

 

«Мінімальна заробітна плата, яка закладається у цей бюджет, збільшується на 550 гривень і складатиме станом на 1 січня 2020 року 4723 гривні»,– розповіла Оксана Макарова

За її словами, це відповідає показникам зростання, і в уряді вважають, що збільшення цієї цифри не відповідало б росту продуктивності.

«Наше головне завдання –  це економічне зростання,  в тому числі через зростання економічної ефективності. А загалом це досить суттєве зростання мінімальної заробітної плати»,–зазначила міністерка.

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