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У Львові вшанують пам'ять загиблих мотоциклістів

Ольга Денисяка

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В середу, 18 вересня, о 20.00 год. біля статуї Матері Божої на пл. Марійській відбудеться молебень за загиблими мотоциклістами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

18 вересня о 20.00 у Львові в День пам’яті загиблих мотоциклістів відбудеться молебень за упокій тих, кого вже немає. Усіх охочих закликають прийти до статуї Матері Божої на пл. Марійській.

«Виділіть час в цей День пам”яті загиблих мотоциклістів та віддайте шану тим, хто пішов з життя, сидячи на двоколісному. І не забудьте лампадки», —закликають організатори.

Довідково:

День пам’яті загиблих мотоциклістів (байкерів) щорічно відзначають 18 вересня в пам’ять про Анну Мішуткіну, яка загинула в Сімферополі 2008 року. 16 вересня 2008 року містом Сімферополь їхав автомобіль «Бентлі континенталь» (вартість понад $200.000, двигун об’ємом 6л), за кермом якого перебував Віталій Файнґольд — син екс-депутата та мільйонера Йосифа Файнґольда. У районі залізничного вокзалу біля «Макдональдса», рухаючись зі швидкістю 200 км/год Віталій не пропустив мотоцикл Suzuki, що рухався головною дорогою. Унаслідок ДТП як мотоцикл, так і водія-мотоцикла просто розірвало на шматки. Водієм була 25-річна Анна Мішуткіна, байкерський нік «Нікіта». Аня організувала в Криму байкерський рух для дівчат під назвою «Дочери ветра». Без матері залишилася донька Єва, якій тоді було 5 років. Віталій Файнґольд визнав себе винним, проте досі розгулює на свободі.

Байкери всієї України підтримали ідею зробити день похорону Ані щорічним Днем пам’яті загиблих байкерів. Тож відтоді і щороку, 18-го вересня байкери організовують мотоколони центральними вулицями міст, запалюють в центрі міст свічки, відвідують панахиди, проводять збір біля Пам’ятник загиблим байкерам у Білій Церкві. Тиха хвилина мовчання обов’язково завершується ревом потужних двигунів.

У цей день серед байкерів є негласне табу — не осуджувати, не обговорювати і не звинувачувати автомобілістів, в тому числі винуватців ДТП. Важливіше нагадувати всім про дотримання правил дорожнього руху.

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