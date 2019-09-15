У Львові вшанують пам'ять загиблих мотоциклістів

В середу, 18 вересня, о 20.00 год. біля статуї Матері Божої на пл. Марійській відбудеться молебень за загиблими мотоциклістами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

18 вересня о 20.00 у Львові в День пам’яті загиблих мотоциклістів відбудеться молебень за упокій тих, кого вже немає. Усіх охочих закликають прийти до статуї Матері Божої на пл. Марійській.

«Виділіть час в цей День пам”яті загиблих мотоциклістів та віддайте шану тим, хто пішов з життя, сидячи на двоколісному. І не забудьте лампадки», —закликають організатори.