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У Львові дівчина чотири доби була замкнена в квартирі

Ольга Денисяка

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Вчора, 14 вересня, рятувальники зняли з балкону багатоповерхівки по вулиці Юрія Липи, 12 дівчину, яка 4 доби не могла вийти з квартири. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

 

У повідомленні йдеться, що 14 вересня о 16:43 до рятувальників надійшло повідомлення, що в м. Львів по вул. Юрія Липи 12 на восьмому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку в квартирі перебуває дівчина та не може самостійно відчинити двері.

Пприбувши на місце, рятувальники за допомогою колінчастого автомобільного підіймача потрапили на балкон квартири, зняли дівчину та спустили її до низу.

25-річну дівчину передали працівникам поліції, як повідомила потерпіла, вона 4 доби пробула зачинена в квартирі.

Дівчина медичної допомоги не потребувала. Обставини події встановлюють правоохоронці.

Фото: ДСНС.

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