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Супрун розповіла, що проти її команди готують кримінальні справи

Ольга Денисяка

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Колишня керівниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун каже, що проти неї і її команди готують кримінальне переслідування. Про це повідомляє LB.ua.

 

«Мені вже сказали друзі з правоохоронних органів, їм дали вказівку знайти на мене і на моїх заступників щось таке, що дозволить відкрити проти нас кримінальні справи. І зараз вони чекають на зустріч Трампа із Зеленським, а після того почнуть справу проти мене», – сказала Супрун.

За її словами, вже зараз Державне бюро розслідувань переслідує секретаря МОЗ Артема Янчука, якого було призначено у 2017 році – нібито через те, що в якогось підприємства, яке виграло тендер, пізніше виявилися проблеми з реєстрацією.

Нагадаємо, що Верховна рада 9 скликання призначила новим Міністром охорони здоров’я Зоряну Скалецьку (Черненко).

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