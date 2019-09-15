Результати соціального хакатону IT-спеціалістів у Львові: нові ідеї для розвитку міста

Сьогодні, 15 вересня, відбулось нагородження переможців соціального хакатону IT-спеціалістів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

14 веренся об 11.00 год. стартував соціальний хакатон за участі IT-спеціалістів. На заході впродовж 24 годин розробники, бізнес-аналітики, UX дизайнери та QA інженери реалізовували пропоновані ініціативи або ж власні ідеї щодо розвитку міста.

Загалом на хакатоні розглянути 7 різних тем. Участь взяло 9 команд.

На заході реалізовували рішення з автоматизації на вирішення таких проблемних питань:

Велика затрата часу працівника при формуванні календаря заходів у місті (кожного разу перегляд сайтів, копіювання інформації, формування файлу для публікування).

ІТ-спеціалісти автоматизовували збір інформації з різних сайтів про події, що відбуватимуться у місті, формували її в один документ, що публікуватиметься на сайті, за попереднього погодження інформації адміністратором.

Розбіжності в інформації про учнів, отриманої в загальнодержавній базі Інформаційна система управління освітою та одержаній з міських структур про реєстрацію.

Спеціалісти намагались оперативно опрацьовувати інформацію, аби максимально охопити навчанням дітей, також мати актуальну інформацію при запитах поліції про конкретну дитину та інше.

Велика кількість типових звернень на Facebook-сторінку Центру надання послуг учасникам бойових дій.

Також учасники хакатону створювали чат-бота для Facebook-сторінки, який надаватиме відповіді на типові питання.

Фото: ЛМР.