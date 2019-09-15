Результати соціального хакатону IT-спеціалістів у Львові: нові ідеї для розвитку міста

Сьогодні, 15 вересня, відбулось нагородження переможців соціального хакатону IT-спеціалістів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
14 веренся об 11.00 год. стартував соціальний хакатон за участі IT-спеціалістів. На заході впродовж 24 годин розробники, бізнес-аналітики, UX дизайнери та QA інженери реалізовували пропоновані ініціативи або ж власні ідеї щодо розвитку міста.
Загалом на хакатоні розглянути 7 різних тем. Участь взяло 9 команд.
На заході реалізовували рішення з автоматизації на вирішення таких проблемних питань:
- Велика затрата часу працівника при формуванні календаря заходів у місті (кожного разу перегляд сайтів, копіювання інформації, формування файлу для публікування).
ІТ-спеціалісти автоматизовували збір інформації з різних сайтів про події, що відбуватимуться у місті, формували її в один документ, що публікуватиметься на сайті, за попереднього погодження інформації адміністратором.
- Розбіжності в інформації про учнів, отриманої в загальнодержавній базі Інформаційна система управління освітою та одержаній з міських структур про реєстрацію.
Спеціалісти намагались оперативно опрацьовувати інформацію, аби максимально охопити навчанням дітей, також мати актуальну інформацію при запитах поліції про конкретну дитину та інше.
- Велика кількість типових звернень на Facebook-сторінку Центру надання послуг учасникам бойових дій.
Також учасники хакатону створювали чат-бота для Facebook-сторінки, який надаватиме відповіді на типові питання.
Фото: ЛМР.
Ольга Денисяка