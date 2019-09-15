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ДТП в Миколаївському районі: загинула 24-річна пасажирка «Шкоди»

Ольга Денисяка

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Вчора, 14 веренся, близько 23.30 на автодорозі Київ-Чоп у Миколаївському районі внаслідок ДТП загинула 24-річна дівчина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій поліції Львівської області

 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шкода Супер», 36-річний житель одного з сіл району, не впорався з керуванням – автомобіль з’їхав у кювет.

Внаслідок аварії чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований, а 24-річна пасажирка «Шкоди» отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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