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«Я вбив твою доньку»: з'явились подробиці вбивства 26-річної українки в Польщі

Ольга Денисяка

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В середині серпня цього року у місті Ґожув-Вєлькопольський місцевий житель Павло Рожанський убив 26-річну українку. Після скоєного він написав її мамі повідомлення у Фейсбук: «Я вбив твою доньку». Зловмисника під час поліцейської облави застрелила німецька поліція неподалік Берліна. З’явились подробиці трагедії, пише Обозреватель.

 

26-річна Христина з Хмельницької області три роки їздила на заробітки до Польщі. Її мама – шкільна учителька, викладає математику. У сім’ї є ще два рідних брати і один двоюрідний, якого мама Христини виховувала після смерті її сестри. Дівчина з відзнакою закінчила Хмельницький національний університет, навчалася на еколога заочно.

«Христинка завжди хотіла сама заробляти на себе, тому і їздила до Польщі. Перший раз вона працювала у Борно, на заводі, виготовляла проводку. Потім двічі була в Гожув», – розповіла її найближча подруга.

Саме під час першої поїздки Христина і познайомилася з Рожанським, вони разом працювали на заводі. Незважаючи на повідомлення у польських ЗМІ, дівчину ніщо не пов’язувало з Павлом. Вони познайомилася на роботі у Борно, але стосунків у них ніколи не було.

«В останній рік він почав їй писати якісь дивні послання, з погрозами та нецензурною лайкою. Це було взимку, вона ще була в Україні. Вона побоювалася його, але не могла навіть подумати, що він зможе її вбити»,– каже подруга .

Коли дівчина знову поїхала на заробітки до Польщі переслідування Павла вже всерйоз почали її турбувати. І у червні дівчина навіть написала заяву у місцеву поліцію. Правоохоронці два місяці розплутували цю справу, а потім передали до суду, який присудив Рожанському штраф у 500 злотих.

Знайомі Рожанського повідомляють, що в день вбивства він був абсолютно спокійний. І казав, що його «відшила дівчина». Однак уже в цей час він носив із собою пістолет. За даними поліції, це була якась стара зброя.

Зайшовши до міської пральні, він відразу попрямував туди, де працювала Христина. Він вистрілив їй просто у голову, не залишивши жодного шансу вижити.

Після цього зловмисник зламав сторінку подруги Христини і написав її мамі: «Я вбив твою доньку».

Рожанський намагався сховатися в своєму автообілі. Однак неподалік від Берліна поліція затримала червону «мазду», в якій сидів вбивця. За повідомленням німецької поліції, чоловік дістав зброю і розмахував нею, потім націлив у бік поліцейських. Правоохоронці його розстріляли.

Фото: Обозреватель.

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«Я вбив твою доньку»: з'явились подробиці вбивства 26-річної українки в Польщі

Ольга Денисяка

|

В середині серпня цього року у місті Ґожув-Вєлькопольський місцевий житель Павло Рожанський убив 26-річну українку. Після сконого він написав її мамі повідомлення у Фейсбук: «Я вбив твою доньку». Зловмисника під час поліцейської облави застрелила німецька поліція неподалік Берліна. З’явились подробиці трагедії, пише Обозреватель.

 

26-річна Христина з Хмельницької області три роки їздила на заробітки до Польщі. Її мама – шкільна учителька, викладає математику. У сім’ї є ще два рідних брати і один двоюрідний, якого мама Христини виховувала після смерті її сестри. Дівчина з відзнакою закінчила Хмельницький національний університет, навчалася на еколога заочно.

«Христинка завжди хотіла сама заробляти на себе, тому і їздила до Польщі. Перший раз вона працювала у Борно, на заводі, виготовляла проводку. Потім двічі була в Гожув», – розповіла її найближча подруга.

Саме під час першої поїздки Христина і познайомилася з Рожанським, вони разом працювали на заводі. Незважаючи на повідомлення у польських ЗМІ, дівчину ніщо не пов’язувало з Павлом. Вони познайомилася на роботі у Борно, але стосунків у них ніколи не було.

«В останній рік він почав їй писати якісь дивні послання, з погрозами та нецензурною лайкою. Це було взимку, вона ще була в Україні. Вона побоювалася його, але не могла навіть подумати, що він зможе її вбити», – каже подруга .

Коли дівчина знову поїхала на заробітки до Польщі переслідування Павла вже всерйоз почали її турбувати. І у червні дівчина навіть написала заяву у місцеву поліцію. Правоохоронці два місяці розплутували цю справу, а потім передали до суду, який присудив Рожанському штраф у 500 злотих.

Знайомі Рожанського повідомляють, що в день вбивства він був абсолютно спокійний. І казав, що його «відшила дівчина». Однак уже в цей час він носив із собою пістолет. За даними поліції, це була якась стара зброя.

Зайшовши до міської пральні, він відразу попрямував туди, де працювала Христина. Він вистрілив їй просто у голову, не залишивши жодного шансу вижити.

Після цього Рожанський зламав сторінку подруги Христини і написав її мамі: «Я вбив твою доньку».

Рожанський намагався сховатися в своєму автообілі. Однак неподалік від Берліна поліція затримала червону «мазду», в якій сидів Рожанський. За повідомленням німецької поліції, чоловік дістав зброю і розмахував нею, потім націлив у бік поліцейських. Правоохоронці його розстріляли.

Фото: Обозреватель.

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