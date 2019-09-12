Поляк вбив 26-річну українку, бо вона не хотіла з ним зустрічатися

У місті Ґожув-Вєлькопольський Любуського воєводства на заході Польщі місцевий житель убив 26-річну українку. Зловмисника під час поліцейської облави застрелила неподалік Берліна німецька поліція. Про це пише Польське радіо.

Окружна прокуратура в Ґожуві-Вєлькопольському відкрила розслідування у справі вбивства громадянки України.

Трагедія трапилася у середу пополудні. До пральні, де працювала 26-річна дівчина з України, зайшов молодий чоловік, який витягнув пістолет та холоднокровно на очах присутніх вистрелив у свою жертву. Далі він вийшов з будинку, сів у автомобіль та поїхав. Люди на місці кинулися рятувати молоду жінку. Однак, на жаль, українка померла.

На місце прибули криміналісти та поліція. Особу зловмисника швидко встановили. Почалася облава на вбивцю. В операції брали участь усі правоохоронці Любуського воєводства. Очікувалося, що стрілець утікатиме за західний кордон, тому відповідну інформацію про його розшук передали німецькій поліції.

За декілька годин поліція неподалік Берліна зупинила для контролю авто з Павелом Р. Чоловік вийшов з автівки і почав витягувати пістолет. Тоді один із німецьких поліцейських вистрілив у нього. Поляк загинув на місці.

Павел Р. – одноліток убитої громадянки України. За неофіційною інформацією, убивця та його жертва були знайомі, а чоловік убив українку, бо вона не хотіла з ним зустрічатися. За словами поліцейських, зловмисник попередньо підготувався до вбивства.

Фото: Fakt24.pl.