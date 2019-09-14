Престольний празник у храмі Святої Софії Премудрості Божої: посвята у студенти УКУ

Сьогодні, 14 вересня, у храмі Святої Софії Премудрості Божої УГКЦ у Львові відзначають престольний празник. В цей день тут освятили мозаїку куполу храму, а також відбулася посвята у студенти УКУ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зранку відбулось освячення мозаїки куполу храму Святої Софії Премудрості Божої, а відтак відбулась Літургія з нагоди храмового празника. Опісля освятили цеглинки жертводавців у храмі, та урочисто заклали пам’ятну капсулу у будівлю Колегіуму.

Завершилося свято урочистою посвятою у студенти Католицького університету та церемонією вручення стипендій (на факультетах).

Нагадаємо, що Дні УКУ –це святковий тиждень в Українському Католицькому Університеті з нагоди початку нового академічного року. Під час святкувань відбувається серія відкритих лекцій та майстерок від професорів УКУ та запрошених промовців, екскурсії студентським містечком, посвята першокурсників у студенти, святкування храмового празника університетської церкви, а також зустріч випускників усіх навчальних програм університету.

Цього року Щорічні Дні УКУ тривають 9 –15 вересня.

Фото: ЛМР.