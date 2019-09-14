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Епіфаній відвідав Всеукраїнську прощу на Жовківщині

Ольга Денисяка

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Вчора, 13 вересня, у присілку Заглина Жовківського району відбулась Всеукраїнська проща. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

На місці чудесного явлення Пресвятої Богородиці відслужили Божественну Літургію, яку очолив предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Тисячі вірян з Львівської, Волинської, Рівненської, Івано-Франківської, Тернопільської та інших областей України взяли участь у Богослужінні. Долучилися до спільної молитви  керівник апарату Львівської ОДА Маріанна Вільшинська.

Завершивши Божественну Літургію, предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній разом з духовенством спустилися до цілющого джерела, проспівали молитву до Божої Матері та поблагословили усіх учасників прощі.

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