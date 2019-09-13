Завтра у Києві відбудуться національні змагання «Ігри нескорених»  

У суботу, 14 вересня, на стадіоні «Піонер» у Києві по вул. Академіка Туполєва, 22д, відбудуться національні змагання «Ігри нескорених». Про це пише УНІАН, передає Львівський портал.

Національні змагання проходитимуть з 9:00 до 18:00. З 10:30 вхід на змагання вільний.

Це буде фінальна частина відбору збірної України на міжнародні Invictus Games 2020 в Гаазі, повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

Участь в “Іграх нескорених” візьмуть понад 200 учасників — українських ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, захворіли або були травмовані, захищаючи нашу країну.

Змагання відбудуться з шести видів спорту: легка атлетика (біг, стрибки в довжину, штовхання ядра, біг на візках), стрільба з лука, пауерліфтинг, веслування на тренажерах, плавання, велоспорт на шосе (заїзди на спортивних та лежачих велосипедах).

На локації працюватиме дитячий майданчик, фудкорт, проходитимуть спортивні майстер-класи та конкурси. Також діятимуть розважально-спортивні зони для відвідувачів.

Довідка. “Ігри нескорених” (Invictus Games) – міжнародні мультиспортивні змагання колишніх і чинних військових, які стали інвалідами, що проводяться в різних країнах з 2014 року за ініціативою британського принца Гаррі.