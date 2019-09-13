ОСТАННІ НОВИНИ

З понеділка у Львові курсуватиме шатл-бас для студентів

Вероніка Рой

|

З 16 вересня розпочне роботу спеціальний автобусний маршрут для перевезення студентів з вул. Медової Печери до центру міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Йде мова про перевезення студентів від студентського містечка на вул. Медової Печери до центру міста. Два низькопідлогові автобуси будуть курсувати з 16 вересня. Графік руху ми погодили зі студентським братством. Відтак, автобуси будуть курсувати о 07.40, 07.55, 09.05 год. Тобто, автобуси будуть курсувати зранку до центру, до пл. Галицької, початкова зупинка — на вул. Медової Печери, зі зупинкою на вул. Пасічній, 51, біля гуртожитків. Вартість проїзду становитиме 7 грн», — розповів в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олег Партика.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...