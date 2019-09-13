У селі на Жидачівщині не розминулись два «Опелі»: троє людей травмовані

Вчора, 12 вересня, близько 9.40 на автодорозі «Миколаїв-Жидачів-Калуш» в одному з сіл Жидачівського району зіткнулись два автомобілі «Опель». Внаслідок ДТП травм отримали троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Опель Вектра», яким керував 23-річний чоловік та «Опель Зафіра», за кермом якого перебував 36-річний водій, обидва мешканці району.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали двоє пасажирів «Зафіри» – чоловік та жінка віком 69 та 40 років, а також 48-річна пасажирка «Вектри».

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.