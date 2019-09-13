У роботі «ПриватБанку» стався збій    

Сьогодні, 13 вересня, українці повідомляють про масові збої у роботі «ПриватБанку». Про це пише УНІАН, передає Львівський портал.

До банкоматів вишукувались великі черги, а в магазинах подекуди неможливо розрахуватися картою. Наразі на гарячій лінії фінустанови повідомляють, що можуть виникати труднощі з платежами у «Приват24», оплатою в Інтернеті, зарахуванням коштів на картку, роботою банкоматів, а також оплатою у POS-терміналах.

У «Приватбанку» не називають причин проблеми, втім обіцяють, що все виправлять вже незабаром – о 19:30-20:00.

Поки що рекомендується не намагатися проводити невдалі операції повторно і чекати на усунення несправностей.