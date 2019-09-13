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У Львові збирають гроші для дівчинки, яка мріє нормально ходити

Андрій Котенський

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У Львові збирають кошти на невідкладну операцію для 13-річної Анастасії Марчак, у якої важка форма сколіозу. Про це Львівському порталу повідомила мама дівчинки Ліна Марчак.

 

За словами матері, її донька народилася абсолютно здоровою та у 6-ть років у неї виявили сколіоз. Терапія та спеціальні корсети не допомогли. Хвороба зробила з дівчинки інваліда та зараз продовжує активно прогресувати.

«У 13 річної Анастасії важкий сколіоз 3-го ступеня (ідіопатичний грудинно-поперековий), її спинка вже викривлена на 44 градуси, і хвороба швидко прогресує», – йдеться у повідомленні.

Допомогти Анастасії може складна операція з встановлення спеціальної титанової конструкції у спину, яка триматиме хребці у правильному положенні. Вартість такого встановлення – 180 тис. гривень.

Оперативне хірургічне втручання необхідно провести якнайшвидше, інакше дитина стане недієздатна взагалі. Ця сума є непідйомною для мами, яка виховує доньку самотужки.

Усіх небайдужих людей закликають допомогти зібрати гроші на операцію, щоб разом допомогти дівчинці ходити.

Номер картки ПриватБанку: 5168 7573 6304 8176

Отримувач: Марчак Ліна Володимирівна

тел. матері: 0634084142

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