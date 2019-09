У Львові виступить топовий комік Слава Комісаренко

У Львові вперше виступить топовий комік Слава Комісаренко. Для львівської публіки він представить нову програму. Про це Львівському порталу повідомляють організатори.

«Слава Комісаренко дуже швидко здобув популярність та став одним з головних резидентів проекту STAND UP від Comedy Club Production. Найчастіше він розповідає про своїх друзів, знайомих, а також стосунки зі своєю коханою дівчиною. Емоційність та артистизм Слави стали особливою родзинкою його виступів. При підготовці програм він ставить завдання не тільки повеселити публіку, а й обговорити серйозні та важливі теми. Він прагне, щоб на його виступах людям було і смішно, і цікаво», – зазначають організатори події.

Запрошені гості концерту у Львові – Андрій Калмачевський та Максим Кравець. Андрій Калмачевський – чемпіон першого сезону «Ліга Сміху» в складі команди «Два капитана 1955». Цього разу він представить свій новий матеріал. Максим Кравець – фіналіст проекту «Комік на мільйон» на телеканалі «ICTV», автор та актор гумористичного проекту «#шоуюри» на телеканалі «1+1», кіноактор та кіносценарист. Його жарти націлені на побутові проблеми, взаємовідносини з жінкою та родиною.

«Stand Up шоу – це гумор, що не знає обмежень, та іронічні монологи про себе, навколишню дійсність і насущні проблеми, які є близькими всім нам! В Україні стендап активно розвивається, і новий формат STAND UP IN UA надає сильного поштовху цьому напрямку. Сьогодні жанр стендап особливо популярний, а секрет в тому, що коміки зі сцени діляться зі слухачами своїми думками та емоціями. Вони жартують над стандартними життєвими ситуаціями, які знайомі кожному. При цьому для них немає заборонених тем», – зазначено в повідомленні.

Концерт у Львові відбудеться 25 вересня о 19:00 в Malevich Concert Arena. Запрошуються особи віком від 18 років.

Квитки онлайн: concert.ua