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У Львові проведуть всеукраїнські змагання із нового виду п’ятиборства – Лазер-ран  

Ольга Денисяка

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У неділю, 15 вересня, у спорткомплексі СКА вулиці Клепарівська, 39а відбудеться етап світової серії «Laser run city tour». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

У змаганнях братимуть участь спортсмени різного віку (від малюків до атлетів пенсійного віку) з Києва, Житомира, Донецька, Харкова, Трускавця і Львова.

Загалом зареєструвалися 250 учасників. Організатори кличуть усіх охочих не залежно від віку й рівня фізичної підготовки.

Програма:

10:00 розминка наймолодших – до 9 років. 10:15 – старт

10:30 розминка до 11 р. 10:45 – старт

11:00 розминка до 13 р. 11:15 – старт (2 забіги)

12:00 розминка до 15 р. 12:15 – старт (2-3 забіги)

13:00 розминка до 17 р. 13:15 – старт

14:00 розминка до 19 р. 14:15 – старт

15:00 розминка для старших вікових категорій

Змагання  розпочнуться 15 вересня о 10:00. Вхід  – безкоштовний.

Довідково:

Лазер-ран є таким собі модифікованим літнім біатлоном. Це найновіший вид сучасного п’ятиборства, визнаний окремим видом спорту 2015 року. Він поєднує біг і стрільбу з лазерного пістолета по лазерних цілях (4 раунди стрільби й стільки ж – бігу на відстань по 800 м). Загалом атлет має влучити в ціль 20 разів і пробігти 3200 метрів. Відстань бігу може змінюватись залежно від вікової групи атлетів.

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