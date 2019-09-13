У Львові помер відомий поет-лірик Ярослав Камінецький

У Львові помер відомий поет-лірик, автор 10 поетичних збірників, лауреат літературної премії імені М. Шашкевича Ярослав Камінецький. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Ярослав Камінецький — член-кореспондент Академії педнаук України, член Академії Вищої освіти, віцепрезидент Львівського крайового товариства «Рідна школа», директор Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти Національної Академії педагогічних наук України.

Детальніша інформація щодо похорону буде повідомлена додатково.

Як інформує Львівський навчально-науковий центр професійної освіти ім. М. Драгоманова, Ярослав Камінецький народився 28 липня 1941 р. в селі Зарудці, Жовківського району Львівської області. Нагороджений орденом «Знак пошани», почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України. Видав поетичні збірки: «Невідлітна птаха» (1996); «Замкова гора» (1999); «Вересова круча» (2000); «Вічне і сутнє» (2001); «Любов і пісня» (2002); «Підгорай» (2004); «В незрадних ритмах Левового міста» (2005) та інші. Низку поезій покладено на музику і перекладено на іноземні мови.