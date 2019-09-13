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Цієї неділі водіям двоколісних проведуть майстер-клас з безпеки руху

Вероніка Рой

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Цієї неділі, 15 вересня, у Львові на вулиці Володимира Великого, 14а (Lviv Film Center) відбудеться щорічна акція про безпеку водіїв двоколісних транспортних засобів МотоSafe 2019. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

 

Як йдеться у повідомленні, під час заходу водії двоколісних матимуть змогу почути, як вберегти себе від неприємностей на дорогах, дізнатися, де та як покращити свої водійські навики, та що робити при ДТП.

В програмі:

  • Демонстрація першої допомоги при ДТП.
  • Можливість отримати аварійну ID картку.
  • Мотоджимхана для дорослих.
  • Велоджимхана для малечі.
  • Елементи домедичної допомоги.
  • Статистика та причини ДТП з двоколісними від патрульної поліції Львівської області.
  • Демонстрація роботи приладу «Драгeр» та «п’яні окуляри».

Також на учасників заходу чекають розіграші подарунків, і першим ста зареєстрованим учасникам світловідбиваючі жилети.

У патрульній поліції додають, що з початку року у Львівській області сталось всього 225 ДТП з мотоциклістами, скутеристами. З них 170 ДТП з травмованими, в яких 22 особи загинули і 203 травмовані.

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