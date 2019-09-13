Цієї неділі водіям двоколісних проведуть майстер-клас з безпеки руху

Цієї неділі, 15 вересня, у Львові на вулиці Володимира Великого, 14а (Lviv Film Center) відбудеться щорічна акція про безпеку водіїв двоколісних транспортних засобів МотоSafe 2019. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, під час заходу водії двоколісних матимуть змогу почути, як вберегти себе від неприємностей на дорогах, дізнатися, де та як покращити свої водійські навики, та що робити при ДТП.

В програмі:

Демонстрація першої допомоги при ДТП.

Можливість отримати аварійну ID картку.

Мотоджимхана для дорослих.

Велоджимхана для малечі.

Елементи домедичної допомоги.

Статистика та причини ДТП з двоколісними від патрульної поліції Львівської області.

Демонстрація роботи приладу «Драгeр» та «п’яні окуляри».

Також на учасників заходу чекають розіграші подарунків, і першим ста зареєстрованим учасникам світловідбиваючі жилети.

У патрульній поліції додають, що з початку року у Львівській області сталось всього 225 ДТП з мотоциклістами, скутеристами. З них 170 ДТП з травмованими, в яких 22 особи загинули і 203 травмовані.