Судитимуть 40-річного мешканця Перемишлянщини, який хотів дати хабар патрульним

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 40-річного мешканця Перемишлянщини, який намагався дати хабар патрульним. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.
Встановлено, що цьогоріч у серпні вказану особу зупинили патрульні поліцейські для перевірки документів. Щоб уникнути кримінальної відповідальності чоловік запропонував та надав правоохоронцям понад 2 тисяч грн хабара. Ті відмовились, натомість – повідомили про цей факт на лінію «102».
Обвинувачений визнав свою вину та уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Справу скерували до Перемишлянського суду для розгляду по суті.
Довідково: санкція статті передбачає штраф від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Вероніка Рой