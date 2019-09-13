Судитимуть 40-річного мешканця Перемишлянщини, який хотів дати хабар патрульним

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 40-річного мешканця Перемишлянщини, який намагався дати хабар патрульним. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Встановлено, що цьогоріч у серпні вказану особу зупинили патрульні поліцейські для перевірки документів. Щоб уникнути кримінальної відповідальності чоловік запропонував та надав правоохоронцям понад 2 тисяч грн хабара. Ті відмовились, натомість – повідомили про цей факт на лінію «102».

Обвинувачений визнав свою вину та уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Справу скерували до Перемишлянського суду для розгляду по суті.

Довідково: санкція статті передбачає штраф від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.