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Судитимуть 40-річного мешканця Перемишлянщини, який хотів дати хабар патрульним

Вероніка Рой

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До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 40-річного мешканця Перемишлянщини, який намагався дати хабар патрульним. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Встановлено, що цьогоріч у серпні вказану особу зупинили патрульні поліцейські для перевірки документів. Щоб уникнути кримінальної відповідальності чоловік запропонував та надав правоохоронцям понад 2 тисяч грн хабара. Ті відмовились, натомість – повідомили про цей факт на лінію «102».

Обвинувачений визнав свою вину та уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Справу  скерували до Перемишлянського суду для розгляду по суті.

Довідково: санкція статті передбачає штраф від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

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