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Продукти, автозапчастини та катриджі для тату: за добу митники затримали понад тонну контрабандних товарів

Вероніка Рой

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За останню добу працівники Львівської митниці ДФС вилучили понад тонну товарів, які намагалися незаконно ввезти в Україну. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДФС у Львівській області.

 

«Найчастіше траплялися продукти харчування – понад 600 кг. Серед них: макаронні вироби, сосиски, сир, паштети, солодощі тощо. Також було вилучено майже 400 кг автозапчастин, здебільшого, для легкового автотранспорту (муфти, рульові тяги, бампери). До всього ‒ електронагрівачі, пральні порошки, меблі, з «екзотики» ‒ картриджі з голками для набивання тату», – йдеться у повідомленні ДФС.

Як інформують у відомстві, майже всі правопорушники ‒ мешканці прикордоння. За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил, передбачених ст. 471 Митного кодексу України. Вартість товарів буде встановлено додатково. Справи скерують до суду.

Фото: ДФС

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