Поринути у кавову культуру Львова: як у місті проходить Lviv Coffee Festival

У Львові другий день триває найбільша подія кавової індустрії — Lviv Coffee Festival. Цього року фестиваль отримав нову локацію — LEM Station (старе трамвайне депо), що на вул. Вітовського, 57. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як переконують організатори, Lviv Coffee Festival — єднає людей і показує справжню культуру кави у кав’ярнях, вдома, серед професіоналів та кавоманів. Цьогоріч фестиваль обіцяє бути ще більш цікавим та корисним як для професіоналів, так і для звичайних поціновувачів якості та смаку кави. На фестивалі будуть представлені як традиційні формати, так і нові.

Триватиме фестиваль до 15 вересня. У програмі Lviv Coffee Festival:

КаваEXPO — презентації обладнання та аксесуарів, майстер-класи та дискусії;

кавовий ярмарок, де кав’ярні та кавові бренди облаштують міні-версії своїх закладів просто неба та презентуватимуть добірні сорти кави, ексклюзивні кавові напої та солодощі до кави;

Kulchytsky Coffee Cup, серія чемпіонатів, які об’єднують кращих бариста України;

кавовий тур, у рамках якого оберуть найкращу кав’ярню міста Лева;

артпростори з фотовиставкою «Ефіопія» та pop-up кав’ярнею з оригінальним кавовим простором;

унікальна еко-зона, в якій можна буде побачити і придбати справжні кавові дерева та саджанці інших тропічних рослин;

територія Coffee Kids, де наймолодші відвідувачі фестивалю зможуть розважатися, поки їхні батьки смакуватимуть кавою.

Фото: ЛМР