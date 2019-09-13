ОСТАННІ НОВИНИ

Поринути у кавову культуру Львова: як у місті проходить Lviv Coffee Festival

Вероніка Рой

|

У Львові другий день триває найбільша подія кавової індустрії — Lviv Coffee Festival. Цього року фестиваль отримав нову локацію — LEM Station (старе трамвайне депо), що на вул. Вітовського, 57. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як переконують організатори, Lviv Coffee Festival — єднає людей і показує справжню культуру кави у кав’ярнях, вдома, серед професіоналів та кавоманів. Цьогоріч фестиваль обіцяє бути ще більш цікавим та корисним як для професіоналів, так і для звичайних поціновувачів якості та смаку кави. На фестивалі будуть представлені як традиційні формати, так і нові.

Триватиме фестиваль до 15 вересня. У програмі Lviv Coffee Festival:

  • КаваEXPO — презентації обладнання та аксесуарів, майстер-класи та дискусії;
  • кавовий ярмарок, де кав’ярні та кавові бренди облаштують міні-версії своїх закладів просто неба та презентуватимуть добірні сорти кави, ексклюзивні кавові напої та солодощі до кави;
  • Kulchytsky Coffee Cup, серія чемпіонатів, які об’єднують кращих бариста України;
  • кавовий тур, у рамках якого оберуть найкращу кав’ярню міста Лева;
  • артпростори з фотовиставкою «Ефіопія» та pop-up кав’ярнею з оригінальним кавовим простором;
  • унікальна еко-зона, в якій можна буде побачити і придбати справжні кавові дерева та саджанці інших тропічних рослин;
  • територія Coffee Kids, де наймолодші відвідувачі фестивалю зможуть розважатися, поки їхні батьки смакуватимуть кавою.

Фото: ЛМР

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...