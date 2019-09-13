Поринути у кавову культуру Львова: як у місті проходить Lviv Coffee Festival

У Львові другий день триває найбільша подія кавової індустрії — Lviv Coffee Festival. Цього року фестиваль отримав нову локацію — LEM Station (старе трамвайне депо), що на вул. Вітовського, 57. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Як переконують організатори, Lviv Coffee Festival — єднає людей і показує справжню культуру кави у кав’ярнях, вдома, серед професіоналів та кавоманів. Цьогоріч фестиваль обіцяє бути ще більш цікавим та корисним як для професіоналів, так і для звичайних поціновувачів якості та смаку кави. На фестивалі будуть представлені як традиційні формати, так і нові.
Триватиме фестиваль до 15 вересня. У програмі Lviv Coffee Festival:
- КаваEXPO — презентації обладнання та аксесуарів, майстер-класи та дискусії;
- кавовий ярмарок, де кав’ярні та кавові бренди облаштують міні-версії своїх закладів просто неба та презентуватимуть добірні сорти кави, ексклюзивні кавові напої та солодощі до кави;
- Kulchytsky Coffee Cup, серія чемпіонатів, які об’єднують кращих бариста України;
- кавовий тур, у рамках якого оберуть найкращу кав’ярню міста Лева;
- артпростори з фотовиставкою «Ефіопія» та pop-up кав’ярнею з оригінальним кавовим простором;
- унікальна еко-зона, в якій можна буде побачити і придбати справжні кавові дерева та саджанці інших тропічних рослин;
- територія Coffee Kids, де наймолодші відвідувачі фестивалю зможуть розважатися, поки їхні батьки смакуватимуть кавою.
Фото: ЛМР
Вероніка Рой