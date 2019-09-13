Понад 40% опитаних українців хотіли б народитися не в Україні

Серед опитаних українців 42% хотіли б з’явитися на світ у США, Канаді, Швейцарії, Німеччини та Росії. Про це пише ZN , передає Львівський портал.

Серед опитаних мешканців п’ятнадцяти країн світу найбільше хотіли б народитися в іншій країні українці – 42%. Серед п’яти країн, де майже половина українців хотіли б з’явитися на світ пріоритетними є США, Канада, Швейцарія, Німеччина і Росія.

Також вважають, що життя було б щасливим, якби можна було вибрати іншу країну народження, бразильці (41%) і південноафриканці (36%).

Такої ж думки дотримуються 34% опитаних угорців, 28% італійців, 14% китайців та по 12% індусів, росіян, австралійців. При цьому ніхто з опитаних американців або фінів не обрали б іншу батьківщину. У своїх країнах, як показало опитування, вони незадоволені багато чим, але кидати їх не хочуть.