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Понад 40% опитаних українців хотіли б народитися не в Україні

Ольга Денисяка

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Серед опитаних українців 42%  хотіли б з’явитися на світ у США, Канаді, Швейцарії, Німеччини та Росії. Про це пише ZN , передає Львівський портал.

 

Серед опитаних мешканців п’ятнадцяти країн світу найбільше хотіли б народитися в іншій країні українці – 42%. Серед п’яти країн, де майже половина українців хотіли б з’явитися на світ пріоритетними є США, Канада, Швейцарія, Німеччина і Росія.

Також вважають, що життя було б щасливим, якби можна було вибрати іншу країну народження, бразильці (41%) і південноафриканці (36%).

Такої ж думки дотримуються 34% опитаних угорців, 28% італійців, 14% китайців та по 12% індусів, росіян, австралійців. При цьому ніхто з опитаних американців або фінів не обрали б іншу батьківщину. У своїх країнах, як показало опитування, вони незадоволені багато чим, але кидати їх не хочуть.

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