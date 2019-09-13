Під час фестивалю «Чисте місто фест» львів’яни зможуть принести одяг для потребуючих та здати застарілу техніку

Завтра, 14 вересня, у ТРЦ Victoria Gardens відбудеться масштабний екологічний фестиваль «Чисте місто фест». Під час заходу львів’яни зможуть здати на місці застарілу, непотрібну техніку, батарейки, різноманітну вторсировину, використані парасолі, книжки, одяг для потребуючих. Про це Львівському порталу повідомили організатори фестивалю.

«На парковці біля центру буде виставка спецтехніки та обладнання львівських перевізників, переробників, сортувальних підприємств та екологічних ініціатив, такі як екобус, «Зелена коробка», «Оселя», «Коло». Відвідувачі зможуть побачити підмітальні, поливальні, величезні сміттєвози та маніпулятори», ‒ зазначають організатори.

Також на фестивалі дітей вчитимуть сортувати сміття. Для них будуть організовані різнотипні екоігри, квест та лотерея. На фестивалі проведуть близько 50-ти майстер-класів для дітей, як-от малюнки кавою, розпис сумок, виготовлення свічок, екоручок та всіляких солодощів. Також впродовж цілого дня триватимуть майстер-класи з конструювання, гончарства, розмальовування яворівської іграшки та пошиття торбинок з банерів.

«Під час фестивалю на 2 поверсі торговельного центру відбудуться дві панельні дискусії за участі експертів, екологів, представників органів місцевого самоврядування, ВНЗ, екоініціатив. А на першому поверсі буде представлено фотовиставку «Go village» Тетяни Грудень – однієї із організаторів посадження парку на місці сміттєзвалища у селі Нижня Білка Львівської області», ‒додали організатори.

На фестивалі діятимуть такі локації:

Збір вторсировини, 11.00-20.00, парковка

Виставка спецтехніки та обладнання, яка прибирає місто 11.00-18.00, парковка

Екоярмарок, 11.00-20.00, 1 поверх

Еколекторій, 14.00-17.00, екосцена, 1 поверх

Панельні дискусії за участі експертів, екологів, представників органів місцевого самоврядування та екоініціатив, 2 поверх ТРЦ Victoria Gardens:

Панельна дискусія «Управління відходами у Львові. Які зміни?», 13:00 – 15:00

Спікери:

Микола Рябика, ЛКП «Зелене місто»;

Сергій Сало, в.о. директора департаменту поводження з ТПВ Львівської міської ради;

Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова.

Модератор: Ірина Койнова, доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи ЛНУ імені Івана Франка

Панельна дискусія «Екологічні виклики. Можливості для громади, бізнесу і влади», 15:30 – 17:00

Спікери:

Руслан Гречаник, директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації

Ірина Оршак, депутат Львівської міської ради, голова комісії екології та природокористування

Наталія Мархвіцка, директор Благодійного фонду «Майбутнє для громади»

Модератор: Марія Руда

Екомайстерки, 12.00-20.00, 1 поверх

Екоігри, 13.00-19.00, 2 поверх

SuperEcoКвест, 14.00-17.00, реєстрація біля входу

Перфоманс за мотивами вистави «Знайдена лялька» Львівського обласного академічного театру ляльок, 17.00-17.30, екосцена, 1 поверх

Фотовиставка «Go village», 11.00-20.00, 1 поверх

Еколотерея, 15.00-20.00, 1 поверх, біля екосцени

Денна сцена (вокальні, танцювальні та театральні виступи дитячих та молодіжних колективів Львова, зокрема ILkiv School, денс-студії Шоколад, Екологічного коледжу ЛНАУ), 15.00-18.00, парковка

Вечірня сцена (екто-гурт «Жива», Уляна Кузьмин, кавер-гурт «Love Story», ZELAIT, гурт «Дриг», майстер-клас українських традиційних танців), 18.00-21.30,1 поверх

Забіги, 11.00-14.00, парковка

Посилання на подію: https://www.facebook.com/events/667309703783971/