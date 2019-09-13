Нетверезий водій у Кам’янці-Бузькій перевернувся на авто

У місті Кам’янка-Бузька 37-річний водій «Фольксвагена», який перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням авто, виїхав на смугу зустрічного руху та перекинувся. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася на автошляху сполучення Львів – Луцьк у Кам’янці-Бузькій 12 вересня близько 23 години.

Працівники Кам’янка-Бузького відділу поліції зафіксували на приладі «Драгер» стан алкогольного сп’яніння водія (0,8 проміле) та оформили матеріали про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст.130 та ст.124 КУпАП, які в подальшому скеровано до суду.

«На щастя, жодних травм водій не отримав, проте вкотре застерігаємо та нагадуємо про категоричну заборону керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, адже наслідки можуть бути фатальними», – інформують у поліції.