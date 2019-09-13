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Нетверезий водій у Кам’янці-Бузькій перевернувся на авто

Соломія Головіна

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У місті Кам’янка-Бузька 37-річний водій «Фольксвагена», який перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням авто, виїхав на смугу зустрічного руху та перекинувся. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

ДТП сталася на автошляху сполучення Львів – Луцьк у Кам’янці-Бузькій 12 вересня близько 23 години.

Працівники Кам’янка-Бузького відділу  поліції зафіксували на приладі «Драгер» стан алкогольного сп’яніння водія (0,8 проміле) та оформили матеріали про адміністративне правопорушення  за ч. 1 ст.130 та ст.124 КУпАП, які в подальшому скеровано до суду.

«На щастя, жодних травм водій не отримав, проте вкотре застерігаємо та нагадуємо про категоричну заборону керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, адже наслідки можуть бути фатальними», – інформують у поліції.

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