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Найкращі IT-спеціалісти приїдуть до Львова на «IT Arena 2019»

Ольга Денисяка

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З 27 до 29 вересня на стадіоні «Арена Львів» відбудеться IT Arena 2019, за участі найкращих фахівців галузі ІТ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Наймасштабніша техподія України збере 4000 відвідувачів і майже сотню спікерів з глобальних технологічних компаній – Spotify, Microsoft, Mercedes-Benz, Zalando, IBM та ін.

Офіційна мова конференції — англійська. На події будуть присутні україномовні представники IT компаній, партнерів та українські стартапи.

«У кожному з нас – добро і зло, і що з них переможе – залежить лише від нас. Те ж саме відбувається і в світі технологій  – що потрібно для того, аби перемогла людяність? Про це будемо говорити на ІТ Arena цього року. Життя у світі фейків та штучного інтелекту, світ міксованої реальності, технологічні рішення, які рятують життя або йому ж і загрожують», — зазначають організатори.

Фото: ЛМР

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