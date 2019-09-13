ОСТАННІ НОВИНИ

На Золощівщині судитимуть 18-річного злодія

Ольга Денисяка

|

Правоохоронці встановили особу зловмисника, що на початку вересня, в одному з сіл району, вкрав мотоцикл. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

На початку вересня в Золочівський відділ поліції звернувся 52-річний мешканець району, котрий повідомив про викрадення його мотоцикла «SPARK SP110C-2C».

Правоохоронці встановили особу зловмисника – 18-річного жителя одного із сіл району. Транспортний засіб у нього вилучили та повернули власнику. Мотоцикл він викрав, проникнувши на територію домогосподарства заявника.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення за ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...