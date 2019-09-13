На Золощівщині судитимуть 18-річного злодія

Правоохоронці встановили особу зловмисника, що на початку вересня, в одному з сіл району, вкрав мотоцикл. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

На початку вересня в Золочівський відділ поліції звернувся 52-річний мешканець району, котрий повідомив про викрадення його мотоцикла «SPARK SP110C-2C».

Правоохоронці встановили особу зловмисника – 18-річного жителя одного із сіл району. Транспортний засіб у нього вилучили та повернули власнику. Мотоцикл він викрав, проникнувши на територію домогосподарства заявника.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення за ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.