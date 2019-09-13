Міська рада збільшила висоту будинків житлового комплексу на Джорджа Вашингтона

Виконавчий комітет Львівської міської ради вніс зміни до виданих раніше містобудівних умов та обмежень на будівництво житлового комплексу на вул. Джорджа Вашингтона, 1. Висоту чотирьох будинків збільшили на 5-6 м. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 13 вересня, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, ще в серпні 2018 року ПП «Західшляхрембуд» отримало містобудівні умови та обмеження на зведення житлового комплексу із вбудованими приміщеннями громадського призначення і підземним паркінгом на вул. Джорджа Вашингтона. Загалом тут збираються спорудити п’ять багатоквартирних будинків, втім тепер висоту чотирьох із них збільшили.

Своїм рішенням члени виконавчого комітету збільшили гранично допустиму висоту будівель таким чином:

будинок №1 – із 27 до 33 м:

будинок №3 – із 25,2 до 30 м;

будинок №4 – із 28 до 33 м;

будинок №5 – із 25 до 30 м.

«Зміна відміток є у межах регламенту, просто робиться два поверхи комерції антресольного типу і збільшується висота», – пояснив головний архітектор Львова Юліан Чаплінський.

Житловий комплекс зводитимуть на трьох земельних ділянках загальною площею 1,57 га, цільове призначення яких – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Також ділянки належать до зон Ж-3 – багатоповерхової житлової забудови (5-10 поверхів) та Г-2 – зони торгово-ділові зони місцевого значення відповідно до зонінгу Личаківського району. Забудувати земельні ділянки виконком дозволив на 37%.

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Згідно з даними аналітичної системи YouControl, приватне підприємство «Західшляхрембуд» зареєстровне за місцем будівництва, на вул. Джорджа Вашингтона, 1, та існує з 2014 року. Його засновниками є львів’яни Любов Феник (85%), яка також володіє будівельними компаніями «Глобус Груп» та «Глобус Буд», і Леонід Литвин (15%).

Основний вид діяльності ПП «Західшляхрембуд» вказаний як будівництво житлових і нежитлових будівель. Розмір його статутного капіталу становить більше 3,8 мільйона гривень.