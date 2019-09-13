Філармонія кличе на концерт аргентинського диригента Раміро Аріста

Аргентинський диригент Раміро Аріста разом із академічним симфонічним оркестром Львівської національної філармонії 15 вересня презентуватиме нову програму під назвою «Romanian Rhapsody&Tango». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Раміро Аріста називають «танцюючим диригентом» та тим, хто «здатен оживити музику», адже під час виконання композицій під його керівництвом у залі неодмінно панує піднесена й святкова атмосфера, а більшість гостей просто не може всидіти на своїх місцях», – йдеться у повідомленні організаторів.

Нова програма об’єднає румунські та латиноамериканські композиції. Зокрема, у першій частині концерту прозвучать знакові твори із доробку відомих румунських митців ХХ століття: дві румунські рапсодії Джордже Енеску та три румунських танці Теодора Рогальського. Саме ці описи є знаковими для Румунії, адже в них на високому професійному втілені характерні особливості їх фольклору.

Натомість, друга частина вечора стане своєрідною презентацією колоритної танцювальної музики латиноамериканських майстрів. Серед них відвілувачі матимуть змогу почути композиції «великого Астора», зокрема його всесвітньовідоме «Liebertango», уругвайського митця Херардо Матоса Родріґеса, мексиканського скрипаля Маседоніо Алькали, твір під назвою «Бог ніколи не вмирає» який став неофіційним гімном міста Оахака, а також перуанського композитора і фольклориста Даніеля Аломії Роблеса та сучасного колумбійського митця Віктора Варґаса.

Організатори зазначають, що у композиціях поєднаються відомі танцювальні ритми, що неодмінно зарядять гостей вечора енергією, а позитивні враження від події залишаться ще надовго.

Детальніше про подію можна дізнатися тут.

Квитки можна придбати за посиланням.