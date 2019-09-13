До шести років тюрми «світить» 17-річному хлопцю, який обікрав інваліда

Наприкінці серпня цього року повідомлено про підозру 17-річному Стрийщини, який пограбував інваліда. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що 27 серпня 2019 роу, близько 19:00 год., неповнолітній зловмисник скинув із візка інваліда І групи «Б» та викрав його мобільний телефон марки «Huawei P Smart Blue». Після скоєного утік з місця події.

На даний час фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а за вчинене йому загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі.