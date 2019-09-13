До 15 років тюрми «світить» жінці, яка жорстоко вбила власну матір

У Львові посадили під варту жінку, яка жорстоко вбила власну матір. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Мова йде про інцидент який трапився 16 серпня цього року у квартирі на вулиці Куликівській у Львові.

Під час раптового сімейно-побутового конфлікту, донька завдала рідній матері чотири удари ножем у шию. Внаслідок гострої крововтрати потерпіла померла.

Підозрюваній обрано найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Зазначимо, що вчинення злочину стосовно особи, з якою винна перебуває або перебувала у сімейних або близьких стосунках, згідно положень Кримінального кодексу України, є обставиною, яка обтяжує покарання.

Довідково: санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.