Бенюк та Сумська у Львові покажуть «Люкс для іноземців»

На сцені Національного академічного драматичного театру імені Марії Заньковецької у Львові покажуть комедію про курйози сімейного життя «Люкс для іноземців». Про це Львівському порталу повідомили організатори події.

«Люкс для іноземців» – це захоплива комедійна історія про дві сімейні пари, які волею долі опиняються в одному готельному номері.

«Маленький готель у французькому містечку на кордоні з Німеччиною, де всі жителі святкують фестиваль святого Вольфганга, стає ареною дивовижної плутанини і комічних ситуацій, яскравих любовних пригод та неочікуваних дій, які у захваті тримають глядацьку аудиторію протягом усієї вистави», – йдеться в описі вистави.

За словами організаторів, окрім хвацько закрученого сюжету та безлічі смішних і курйозних сцен, на львів’ян чекає чимало сюрпризів: Наталія Сумська доведе, що вона не тільки геніальна акторка, а й оперна співачка – заспіває німецькою, Богдан Бенюк у шотландському кілті заграє на сопілці-волинці, Анатолій Хостікоєв постане в абсолютно неочікуваному образі, а насамкінець прозвучить легендарна українська пісня «Черемшина» на саксофоні в живому виконанні знаного майстра ролей другого плану Василя Мазура.

Вистава відбудеться 23 вересня об 19:00.

Квитки онлайн: concert.ua