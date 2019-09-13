ОСТАННІ НОВИНИ

Бенюк та Сумська у Львові покажуть «Люкс для іноземців»

Андрій Котенський

|

На сцені Національного академічного драматичного театру імені Марії Заньковецької у Львові покажуть комедію про курйози сімейного життя «Люкс для іноземців». Про це Львівському порталу повідомили організатори події.

 

«Люкс для іноземців» – це захоплива комедійна історія про дві сімейні пари, які волею долі опиняються в одному готельному номері.

«Маленький готель у французькому містечку на кордоні з Німеччиною, де всі жителі святкують фестиваль святого Вольфганга, стає ареною дивовижної плутанини і комічних ситуацій, яскравих любовних пригод та неочікуваних дій, які у захваті тримають глядацьку аудиторію протягом усієї вистави», – йдеться в описі вистави.

За словами організаторів, окрім хвацько закрученого сюжету та безлічі смішних і курйозних сцен, на львів’ян чекає чимало сюрпризів: Наталія Сумська доведе, що вона не тільки геніальна акторка, а й оперна співачка – заспіває німецькою, Богдан Бенюк у шотландському кілті заграє на сопілці-волинці, Анатолій Хостікоєв постане в абсолютно неочікуваному образі, а насамкінець прозвучить легендарна українська пісня «Черемшина» на саксофоні в живому виконанні знаного майстра ролей другого плану Василя Мазура.

Вистава відбудеться 23 вересня об 19:00.

Квитки онлайн: concert.ua

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...