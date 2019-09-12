Завтра перекриють рух транспорту на вулиці Просвіти

Завтра, 13 вересня, буде перекрито рух транспорту на вулиці Просвіти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури, завтра з 08.00 год і до 22.00 год. буде перекрито для руху транспорту вул. Просвіти.

«У зв’язку з проведенням робіт з демонтажу деяких виступаючих частин фасаду ліцею «Просвіта» (вул. Просвіти, 2/4), завтра, 13 вересня, з 08.00 год і до 22.00 год. буде перекрито для руху транспорту вул. Просвіти», – йдеться у повідомленні.

Роботи виконує ліцей «Просвіта».

Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.