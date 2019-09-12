Як надавати першу допомогу в ДТП: поради від МОЗ

В Україні 8 людей за добу гине на дорогах. Більшості цих смертей можна було запобігти, якби постраждалим була своєчасно здійснена перша допомога. У МОЗ розповіли як правильно надавати першу допомогу у ДТП, передає Львівський портал.

Кожен день у Львівській області відбувається майже 29 аварій, кожні 2 дні в них гине 3 людини. Всього в Україні з початку року відбулось вже майже 100 тис ДТП, станом на 31 липня їх кількість становила 86,7 тис, тобто 409 на добу.

Зараз кількість загиблих в аваріях сягнула 2 тис, тобто 8 людей за добу гине на дорогах. Більшості цих смертей можна було б запобігти, якби постраждалим вчасно надали першу допомогу, ще до приїзду швидкої. Але не завжди люди готові допомогти. Найчастіше їх зупиняє страх або невміння.

Центр Громадського здоров’я МОЗ України підготував короткий перелік основних порад щодо надання першої допомоги:

Негайно викликайте швидку допомогу

Впевніться, що місце надання першої допомоги є безпечним для постраждалого та для вас.

З’ясуйте, чи дихає постраждалий.

Перш за все спробуйте поговорити з постраждалим. Якщо він розмовляє – його диханню нічого не загрожує. Якщо постраждалий втратив свідомість, необхідно перевірити, чи немає в ротовій порожнині сторонніх предметів або рідин, що можуть перешкоджати диханню.

Якщо дихальні шляхи відкриті, необхідно переконатися, чи рухається грудна клітка постраждалого. Дихання також можна спробувати почути – для цього піднесіть вухо до рота постраждалого. Якщо дихання відсутнє – починайте серцево-легеневу реанімацію. Якщо постраждалий дихає, переходьте до подальшого обстеження та надання допомоги.

Обстежте постраждалого на наявність кровотеч. Перше завдання – зупинити критичні (масивні) кровотечі, що загрожують життю постраждалого. Критичною кровотеча вважається у випадку, якщо із тіла виходить велика кількість крові, а пляма крові, що витікає, швидко зростає. Якщо плями крові невеликі та зростають повільно, така кровотеча є некритичною.

При критичній ( масивній) кровотечі перш за все з’ясуйте джерело крововитоку та зупиніть кровотечу, використовуючи бинти та турнікети з аптечки, а при відсутності таких – підручні матеріали, що можна використати у якості джгута. Після накладення турнікета або джгута, обов’язково позначте час зупинення кровотоку. Ця інформація буде необхідна лікарям для подальшого надання допомоги.

Як зупинити кровотечу:

Якщо кров іде з кінцівки і можна точно визначити місце кровотечі, накладіть турнікет на 5 см вище місця поранення (але не на суглоб).

Якщо не можна точно визначити місце масивної кровотечі, накладайте турнікет на кінцівку максимально високо (ближче до тулуба).

Якщо кровотечу не можна зупинити турнікетом, необхідно зробити валик з бинтів та вати та тиснути на місце крововитоку.

Якщо кровотеча не є критичною, то перш за все необхідно з’ясувати, чи є у постраждалого інші травми, що можуть загрожувати життю, а вже потім зупиняти кров. Для некритичної кровотечі зазвичай вистачає тісної бинтової пов’язки.

Якщо немає критичної необхідності ( масивної кровотечі, відсутності дихання тощо, що потребують негайних маніпуляцій) або загрози пожежі та вибуху, не намагайтесь дістати постраждалого з автівки – дочекайтесь приїзду рятувальників.

Надавати домедичну допомогу та стежити за станом постраждалого необхідно до приїзду швидкої. Передайте медикам детальну інформацію про події, стан постраждалого, яку саме допомогу ви надали.

Не намагайтесь повернути голову – зайві рухи шиї можуть завдати шкоди, якщо постраждалий отримав травму шийного відділу хребта. Не можна підкладати речі під голову постраждалого, це може перешкоджати диханню.

І головне – будьте уважними на дорогах та дотримуйтеся правил дорожнього руху. Обов’язково беріть з собою в дорогу укомплектовану аптечку.