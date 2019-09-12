Учасників АТО/ООС кличуть у туристичний похід у Карпати

Впродовж 27 – 29 вересня для учасників бойових дій організовують похід Верховинським вододільним хребтом українських Карпат. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У Всесвітній день туризму, 27 вересня, учасників бойових дій запрошують у похід Верховинським вододільним хребтом українських Карпат. Планують, що похід триватиме впродовж 27– 29 вересня.

Відстань пішого походу с. Сянки – г. Пікуй – с. Біласовиця – близько 40 км.

Попередній графік такий:

27 вересня (п’ятниця)

09:00 — виїзд з м. Львова

1-й день –піший хід близько 12 км

2-й день – піший хід близько 18 км

3-й день – піший хід близько 10 км

29 вересня (неділя)

18.00 повернення до м. Львова.

Для участі необхідно попередньо зареєструватись.