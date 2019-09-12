ОСТАННІ НОВИНИ

Учасників АТО/ООС кличуть у туристичний похід у Карпати

Ольга Денисяка

|

Впродовж  27 – 29 вересня для учасників бойових дій організовують похід Верховинським вододільним хребтом українських Карпат. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У Всесвітній день туризму, 27 вересня, учасників бойових дій запрошують у похід Верховинським вододільним хребтом українських Карпат. Планують, що похід триватиме впродовж 27– 29 вересня.

Відстань пішого походу с. Сянки  – г. Пікуй  – с. Біласовиця  – близько 40 км.

Попередній графік такий:

27  вересня  (п’ятниця)

09:00 — виїзд з м. Львова

1-й день  –піший хід близько 12 км

2-й день  – піший хід близько 18 км

3-й день  – піший хід близько 10 км

29 вересня  (неділя)

18.00 повернення до м. Львова.

Для участі необхідно попередньо зареєструватись.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...