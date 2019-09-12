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У Львові стартував міжнародний фестиваль «Фольклорний передзвін»

Ольга Денисяка

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Упродовж 12-15 вересня у Львівському Палаці мистецтв на вулиці Коперника, 17 триватиме ІІІ Міжнародний молодіжний фестиваль «Фольклорний передзвін». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Фестиваль відбуватиметься у формі культурно-мистецького табору учасників творчих колективів Польщі, Словаччини та України, на якому молодь вивчатиме польську, словацьку, лемківську, українську пісню і танець з репертуару колективів – учасників фестивалю.

За словами організаторів, міжнародний фестиваль формує стимул і мотивацію до розвитку кожного колективу, а загалом – і власної національної культури, створює нові платформи для  співпраці в культурній сфері. В результаті творчого спілкування між молоддю з різних країн  формується позитивне ставлення до інших народів та їх національних культур. В той же час  дуже важливо формувати позитивний імідж України, розвивати ідеї добросусідства, примирення і порозуміння.

Програма  фестивалю за посиланням.

 

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