У Львові проведуть відкритий чемпіонат області з панкратіону та греплінгу

У неділю, 15 вересня, у Львові в палаці спорту «Галичина» на вулиці Керченській, 8 відбудеться відкритий чемпіонат Львівської області з панкратіону та греплінгу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У межах турніру спортсмени змагатимуться в двох розділах панкратіону: традішн (без ударів у голову руками) та Фул (версія, де дозволяється застосовувати практично всі доступні техніко-тактичні дії як у боротьбі, так і в ударній техніці), а також у греплінгу.

«У греплінгу учасники будуть представлені у майже всіх вікових категоріях (від 10 років до ветеранів). У панкратіоні в версії традішн будуть змагатись кадети й юніори 15−16 років, у версії фул будуть змагатись юніори і молодь 17−18 років», – зазначив організатор змагань Олег Согор.

У змагання візьмуть участь приблизно 200 спортсменів. На турнір запрошені всі області України, а також представники з Польщі та Білорусі.

Змагання розпочнуться 15 вересня о 10.00 в палаці спорту «Галичина» (вул. Керченська, 8) . Для усіх охочих вхід вільний.

Довідково:

Греплінг – спортивне єдиноборство в основі якого лежить позиційне маневрування двох спортсменів, кожен з яких за допомогою больових та задушливих прийомів намагається підкорити суперника, а також набрати більшу кількість очок в процесі боротьби за допомогою різних технічних прийомів (звалювань, захоплень, кидків, переворотів, підніжок, підсічок тощо). Греплінг є боротьбою на підкорення, тобто основною метою спортсмена (греплера) є саме примус суперника до здачі. Ударна техніка у греплінгу суворо заборонена .

Панкратіон – давньогрецьке бойове мистецтво та вид спорту, що поєднує в собі елементи боротьби і кулачного бою.