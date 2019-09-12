У Львові молоді IT-cпеціалісти змагатимуться за 150 тисяч гривень

У Львові, 14 вересня, організовують перший в Україні хакатон для пошуку технологічних рішень проблем дітей та молоді з призовим фондом 6,000 доларів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівському міської ради.

Команди-учасники змагатимуться в розробці продукту, що допоможе створити більш інклюзивне та безпечне середовище до дітей та молоді України.

Призовий фонд за найкращі ідеї становить 6,000 доларів. За перше, друге та третє місце команди отримають 3,000, 2,000 та 1,000 доларів відповідно. Для молодих розробників, які переймаються соціальними проблемами, хакатон дає також шанс отримати грант від Інноваційного офісу ЮНІСЕФ– SURGE.

Зокрема, ЮНІСЕФ зацікавлений в ідеях з таких напрямів:

механізми об’єднання інтернету речей та комунальних закладів охорони здоров’я у моніторингу стану здоров’я молоді;

рішення у сфері освіти, зокрема в контролі оцінювання успішності дітей та молоді в школах;

сервіси в сфері охорони навколишнього середовища;

інструменти в сфері надання соціальних послуг, їхньої інформативної доступності, формування пакету суспільних послуг дітей та молоді;

механізми залучення молоді до участі в роботі місцевого самоврядування.

Члени журі відібрали 10 команд із 2−5 осіб у кожній. На участь у хакатоні було подано 116 заявок з України, Великобританії, Бельгії та Азербайджану. Наймолодшому учаснику, який подався на хакатон, – 8 років.

Відкриття події відбудеться 14 вересня о 10:00 год в офісі SoftServe за адресою: вул. Садова, 2д.

Довідково:

Хакатон – захід, під час якого різні спеціалісти в галузі розробки програмного забезпечення інтенсивно і згуртовано разом працюють над розв’язанням якоїсь проблеми, або створенням нового додатку чи сервісу.

Зазвичай хакатони тривають від одного дня до тижня. Деякі хакатони призначені для освітніх або соціальних цілей, але часто задачею хакатона є створення повноцінного програмного забезпечення. Кожний хакатон фокусовано на певні області, наприклад, мови програмування, операційні системи, додатки, програмний інтерфейс.