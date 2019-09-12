Суд скасував незаконну приватизацію арештованої нерухомості у Львові і Трускавці

Прокуратура Львівщини оскаржила незаконну ухвалу Трускавецького міського суду, який визнав право власності майже на десяток арештованих об’єктів нерухомості, що розташовані у Львові та у Трускавці, а також затвердив мирову угоду між сторонами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

Так, Трускавецький міський суд визнав право власності на такі об’єкти:

Трускавець

нежитлова будівлю площею 451,2 кв м на вул. Шевченка, 30;

земельна ділянка площею 0,009 га на вул. Шевченка, 30.

Львів

нежитлова будівля загальною площею 644,5 кв м на вул. М. Коперника, 18-А;

нежитлове приміщення квартири загальною площею 195,9 кв м на вул. М. Левицького, 6;

будівля гаражу загальною площею 78,2 кв м на вул. Зеленій, 238-Е;

садовий будинок загальною площею 30,3 кв м у кооперативному садівничому товаристві «Світанок» на вул. Симоненка;

гараж загальною площею 17,8 кв м у підземній автостоянці на вул. 3убрівській, 32;

нежитлові будівлі та споруди загальною площею 2715 кв м на вул. П. Мирного, 24;

земельна ділянка площею 0,0220 га на вул. Симоненка.

«Попри те, що на вказані об’єкти Залізничний районний суд м.Львова (в межах кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч.4 ст.190, ст. 356 КК України) наклав арешт, Трускавецький міський суд все ж визнав за третіми особами право власності на них», – йдеться у повідомленні.

2 вересня Львівський апеляційний суд скасував ухвалу Трускавецького міського суду, а справу скерував на новий розгляд.

Крім цього, прокуратура подала скаргу до Вищої ради правосуддя щодо дисциплінарного проступку судді Трускавецького суду.