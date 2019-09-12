ОСТАННІ НОВИНИ

Розблокувати сихівський трамвай. Через затори львів’яни просять обмежити рух автівок у час-пік

Наталя Дуляба

|

Львівську міську раду просять обмежити рух приватних автомобілів у ранковий і вечірній час-пік на ділянці трамвая №8 від Академії мистецтв до площі Соборної. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій, передає Львівський портал.

 

Авторка петиції Євгенія Петрова скаржиться на те, що через затори, які розпочинаються від Академії мистецтв, мешканцям Сихова доводиться годинами доїжджати на роботу у центрі міста. Тому вона пропонує обмежити у пікові години рух автівок територією, де пролягає трамвайна колія.

«Кожного дня тисячі людей витрачають годину або дві свого життя у пробках, які починаються від Академії мистецтв і аж до площі Соборної. Це тисячі годин, які можна перевести в гроші, відповідно, – у рівень життя громадян нашого міста. Пропонуємо заборонити їздити автомобілям у час 08:00-10:00 і 17:00-19:00 год. по ділянці Академія мистецтв – площа Соборна і таким чином реально зробити пріоритет громадського транспорту на цій території», – наголошує Євгенія Петрова.

Для того, щоб міська рада Львова розглянула цю петицію, потрібно зібрати 500 голосів. Збір підписів триватиме до початку листопада.

Зазначимо, що з початку осені рух трамваїв зі Сихова вранці та ввечері справді ускладнився через затори, які розпочинаються від Академії мистецтв. Через це більшість пасажирів виходять із електротранспорту і йдуть у центр пішки.

Додамо також, маршрути сихівських трамваїв №4 і №8 збігаються на ділянці від вул. Вернадського до Стрийського ринку, де зараз виникли значні затори.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...