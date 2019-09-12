Розблокувати сихівський трамвай. Через затори львів’яни просять обмежити рух автівок у час-пік

Львівську міську раду просять обмежити рух приватних автомобілів у ранковий і вечірній час-пік на ділянці трамвая №8 від Академії мистецтв до площі Соборної. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій, передає Львівський портал.

Авторка петиції Євгенія Петрова скаржиться на те, що через затори, які розпочинаються від Академії мистецтв, мешканцям Сихова доводиться годинами доїжджати на роботу у центрі міста. Тому вона пропонує обмежити у пікові години рух автівок територією, де пролягає трамвайна колія.

«Кожного дня тисячі людей витрачають годину або дві свого життя у пробках, які починаються від Академії мистецтв і аж до площі Соборної. Це тисячі годин, які можна перевести в гроші, відповідно, – у рівень життя громадян нашого міста. Пропонуємо заборонити їздити автомобілям у час 08:00-10:00 і 17:00-19:00 год. по ділянці Академія мистецтв – площа Соборна і таким чином реально зробити пріоритет громадського транспорту на цій території», – наголошує Євгенія Петрова.

Для того, щоб міська рада Львова розглянула цю петицію, потрібно зібрати 500 голосів. Збір підписів триватиме до початку листопада.

Зазначимо, що з початку осені рух трамваїв зі Сихова вранці та ввечері справді ускладнився через затори, які розпочинаються від Академії мистецтв. Через це більшість пасажирів виходять із електротранспорту і йдуть у центр пішки.

Додамо також, маршрути сихівських трамваїв №4 і №8 збігаються на ділянці від вул. Вернадського до Стрийського ринку, де зараз виникли значні затори.