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Пожежа в Жовкві: 37-річний чоловік отримав важкі опіки

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 12 вересня, о 10.28 в місті Жовква сталась пожежа, внаслідок якої постраждав 37-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівськоій області.

 

У повідомленні йдеться, що 11 вересня о 10:28 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території в місті Жовква на вул. Дорошенка.

Внаслідок загоряння 37-річний чоловік отримав термічний опік живота, нижніх, верхніх кінцівок, ІІ-ІІІ ступеня. Потерпілого госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню м. Львова.

Пожежу локалізовано о 10:37, ліквідовано о 10:43. Вогнем знищено бітум на площі 1 кв.м.

Правоохоронці встановлюють причину загоряння.

 

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