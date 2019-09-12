ОСТАННІ НОВИНИ

Піцайоли з усієї України змагались у Львові за звання найкращого

Ольга Денисяка

|

У Львові 4−7 вересня відбувся Відкритий Чемпіонат України Pizza Fest 2019. У змагання взяли участь 32 найкращих піца -майстри України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Рівень професійності українських піца-майстрів з кожним роком зростає. Порівняно з минулим роком, бачимо вищу активність учасників. У минулі роки українці не були такими впевненими в собі та боялися експериментувати. Цього року – це незвичайні та сміливі поєднання інгредієнтів, а також високий естетичний рівень презентації страв. Браво, Україно», – прокоментував голова журі, чемпіон світу з класичної піци та піца-акробатики, Даніло Пагано.

У кожній категорії обрано найвправніших майстрів, а дехто зібрав медалі навіть не в одній категорії:

Неаполітанська піца:

1 місце – Вадим Гойда – 288 балів (Львів)

2 місце – Віталій Колошиць – 281 бал (Чортків)

3 місце – Ігор Чепесюк –279 балів (Борщів)

Класична піца:

1 місце – Ростислав Паненко (Львів) – 368 балів

2 місце – Віталій Колошиць – 354 бали (Чортків)

3 місце – Сергій Паленичка – 349 балів (Винники)

Індивідуальний фрістайл (піца-акробатика):

1 місце  – Дмитро Сеник (Львів)

2 місце – Влад Горай (Львів)

3 місце – Роман Горінь (Львів)

Найбільша розтяжка:

1 місце  –Іван Силюга – 182 см (Винники)

2 місце – Влад Горай – 176 см (Львів)

3 місце – Дмитро Сеник – 172,5 см (Львів)

Найшвидша розтяжка:

1 місце – Дмитро Сеник – 1 хв 48 с (Львів)

2 місце – Артур Беднарський – 2 хв 21 с (Львів)

3 місце–Іван Силюга – 2 хв 29 с (Винники ).

Фото: Львівська міська рада.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...