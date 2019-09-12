Піцайоли з усієї України змагались у Львові за звання найкращого

У Львові 4−7 вересня відбувся Відкритий Чемпіонат України Pizza Fest 2019. У змагання взяли участь 32 найкращих піца -майстри України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Рівень професійності українських піца-майстрів з кожним роком зростає. Порівняно з минулим роком, бачимо вищу активність учасників. У минулі роки українці не були такими впевненими в собі та боялися експериментувати. Цього року – це незвичайні та сміливі поєднання інгредієнтів, а також високий естетичний рівень презентації страв. Браво, Україно», – прокоментував голова журі, чемпіон світу з класичної піци та піца-акробатики, Даніло Пагано.

У кожній категорії обрано найвправніших майстрів, а дехто зібрав медалі навіть не в одній категорії:

Неаполітанська піца:

1 місце – Вадим Гойда – 288 балів (Львів)

2 місце – Віталій Колошиць – 281 бал (Чортків)

3 місце – Ігор Чепесюк –279 балів (Борщів)

Класична піца:

1 місце – Ростислав Паненко (Львів) – 368 балів

2 місце – Віталій Колошиць – 354 бали (Чортків)

3 місце – Сергій Паленичка – 349 балів (Винники)

Індивідуальний фрістайл (піца-акробатика):

1 місце – Дмитро Сеник (Львів)

2 місце – Влад Горай (Львів)

3 місце – Роман Горінь (Львів)

Найбільша розтяжка:

1 місце –Іван Силюга – 182 см (Винники)

2 місце – Влад Горай – 176 см (Львів)

3 місце – Дмитро Сеник – 172,5 см (Львів)

Найшвидша розтяжка:

1 місце – Дмитро Сеник – 1 хв 48 с (Львів)

2 місце – Артур Беднарський – 2 хв 21 с (Львів)

3 місце–Іван Силюга – 2 хв 29 с (Винники ).

Фото: Львівська міська рада.