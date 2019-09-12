Після виходу на пенсію лікар торгував у Львові наркотиками

Колишній 62-річний лікар-нарколог, пішовши на пенсію, організував у Львові схему торгівлі наркотиками. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що після звільнення із посади лікаря-нарколога одного із комунальних закладів міста 62-річний пенсіонер розробив схему торгівлі сильнодіючими лікарськими засобами.

«Для цього чоловік використовував підроблені рецептурні бланки №1 (ф-1), із нанесеними на них кліше та печатками. Фальшивки заповнював власноруч, а медикаменти закуповував у аптеках. Діяв зловмисник упродовж двох років. Наркозалежним продавав переважно «соннат», – йдеться у повідомленні.

Загалом правоохоронці зафіксували більше сотні епізодів такої злочинної діяльності.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1, ч.3, ч.4 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч.1, ч.3 ст.321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) КК України.

Поліцейські вже завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно львів’янина-наркоторговця.