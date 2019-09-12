Під час пожежі у будинку виявили тіло бабусі

У м. Турка Львівської області під час пожежі у житловому будинку виявили тіло 76-річної бабусі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Інформація надійшла рятувальникам 11 вересня о 11:49 год. Пожежа спалахнула на вул. Молодіжна,9 на другому поверсі двоповерхового житлового будинку.

Під час якої було виявлено тіло 76-річної жінки. Пожежу вдалось локалізувати о 12:01 год. та повністю ліквідувати 12:11 год. Вогнем було знищено речі домашнього вжитку на площі 3 кв м.

Причини займання встановлюють правоохоронці.

Фото: ДСНС Львівщини