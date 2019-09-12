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На території нафтобази у Стрию виявили застарілі боєприпаси

Соломія Головіна

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Під час земляних робіт на території нафтобази у Стрию виявили застарілі боєприпаси. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

«11 вересня о 15:56 год. до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в Стрию на вул. Сколівська,19 під час земляних робіт на території нафтобази, на відстані 6 м від резервуару з дизелем об’ємом 1000 куб. м виявлено 2 предмети ззовні схожі на артснаряди часів ІІ Світової війни», – мовиться у повідомленні рятувальників.

За фактом виявлення боєприпасів повідомлено правоохоронні органи. Цього ж дня фахівцями піротехнічної групи боєприпаси були вилучені та знищені встановленим порядком.

Головне управління ДСНС України у Львівській області нагадує, що боєприпаси часів війни, незважаючи на розміри та значний вік, вкрай небезпечні.

«Натрапити на них можна в різних місцях. Тому, в таких випадках необхідно бути вкрай обережними, в жодному разі не чіпати предмет, схожий на боєприпас, а тим паче, не намагатися його вилучити та перенести. Про знахідку необхідно терміново повідомити місцеві органи влади або Службу порятунку за номером «101», – наголошують рятувальники.

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