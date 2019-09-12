На Пустомитівщині чоловік вирощував коноплі

У вівторок, 10 вересня, працівники Пустомитівського відділу поліції виявили на присадибній ділянці в одному з сіл району посів конопель. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Львівської області.

Як йдеться у повідомленні, правоохоронці вилучили та скерували на експертизу 29 кущів нарковмісних рослин. Встановлено, що коноплі були посіяні власником ділянки, котрий раніше вже притягувався до відповідальності за скоєння подібних злочинів.

Нагадуємо, відповідно до ст.310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України, за незаконний посів або вирощування снотворного маку в кількості від 100 до 500 рослин, а також конопель у кількості від 10 до 50 рослин, передбачена відповідальність у вигляді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

За незаконний посів або вирощування снотворного маку в кількості 500 і більше рослин або конопель у кількості понад 50 рослин передбачено покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.