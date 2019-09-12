ОСТАННІ НОВИНИ

На Пустомитівщині чоловік вирощував коноплі

Ольга Денисяка

|

У вівторок, 10 вересня, працівники Пустомитівського відділу поліції виявили на присадибній ділянці в одному з сіл району посів конопель. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Львівської області.

 

Як йдеться у повідомленні, правоохоронці вилучили та скерували на експертизу 29 кущів нарковмісних рослин. Встановлено, що коноплі були посіяні власником ділянки, котрий раніше вже притягувався до відповідальності за скоєння подібних злочинів.

Нагадуємо, відповідно до ст.310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України, за незаконний посів або вирощування снотворного маку в кількості від 100 до 500 рослин, а також конопель у кількості від 10 до 50 рослин, передбачена відповідальність у вигляді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

За незаконний посів або вирощування снотворного маку в кількості 500 і більше рослин або конопель у кількості понад 50 рослин передбачено покарання позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...