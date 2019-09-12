На Львівщині затримали педофіла з Австрії

Іноземець з підробленим паспортом намагався незаконно перетнути кордон з Польщею, однак був затриманий прикордонниками Мостиського загону. Про це Львівському порталу повідомили сьогодні, 12 вересня, у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

У повідомленні йдеться, що на батьківщині іноземця розшукують за скоєння кримінального злочину через вчинення сексуальних дій статевими актами з неповнолітніми на початку 2000-х років. В Австрії чоловікові загрожує майже 10 років в’язниці.

Чоловік пробирався в обхід пунктів пропуску, так він намагався незаконно перетнути українсько-польський кордон, однак був виявлений співробітниками відділу прикордонної служби «Смільниця».

Із собою порушник мав паспорт громадянина Австрії. Проте у ході перевірки з’ясувалося, що документ містить ознаки підробки, а затриманий перебуває у базі даних Інтерполу.

Наразі іноземець затриманий, вирішується питання про його якнайшвидшу екстрадицію до Австрії.